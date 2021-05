Vyššia DPH by mohla ublížiť tým najchudobnejším, ľudia by za nákupmi cestovali viac do zahraničia

Matovič údajne výšku DPH nespomenul

Proti vyššej DPH je Sulík aj Remišová

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku by ublížilo tým najchudobnejším a zvýšilo by nákupy ľudí v zahraničí. Na utorkovom brífingu na to upozornil predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet za SaS Marián Viskupič. Nárast DPH má podľa neho najväčší negatívny vplyv práve na nízkopríjmové skupiny.„DPH sa musí preniesť do cien, budeme to platiť my všetci," tvrdí poslanec za SaS. Tento krok by podľa neho tiež viedol k tomu, že ľudia žijúci v prihraničných oblastiach by začali viac nakupovať v Českej republike, Maďarsku alebo Poľsku, a tým by sme prišli o časť tejto dane. Liberálny poslanec tiež upozorňuje na to, že by sa znížila konkurencieschopnosť slovenských obchodníkov voči zahraničiu.„Zvýšil by sa tiež záujem firiem vyhýbať sa plateniu DPH, rástla by sivá ekonomika," zdôraznil Viskupič. V konečnom dôsledku by sa tak podľa neho výber DPH na Slovensku mohol znížiť. V súčasnosti sa pritom podľa neho výber DPH vyvíja pozitívne. „Keď niečo funguje, nemeňme to," povedal.Strana SaS nechce zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie. Podľa Viskupiča sa dajú peniaze nájsť aj inak, a to nezvyšovaním výdavkov štátu a efektívnejším výberom daní pri ich aktuálnych sadzbách.Šírite bludy, že Matovič navrhol 25-percentnú daň z pridanej hodnoty (DPH), odkázal v utorok novinárom na brífingu líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič „Nikdy som to nepovedal, ale náš koaličný partner to pustil do obehu, lebo potreboval zrejme... neviem, čo tým chcel dosiahnuť," tvrdí. Rezort financií podľa neho pracuje na komplexnej daňovo-odvodovej reforme.V programovom vyhlásení vlády sa podľa Matoviča uvádza, že vláda zvýši zaťaženie spotreby a zníži zaťaženie ceny práce.„Napríklad aj DPH je zaťaženie spotreby a zníženie zaťaženia ceny práce je, keď zvýšite daňový bonus rodičom, keď poctivo vychovávajú deti," povedal líder OĽaNO. Ak by sa podľa neho niečo takéto stalo, bolo by to „presne v súlade s dokumentom, za ktorý sme hlasovali".Predseda SaS Richard Sulík sa po minulotýždňovom rokovaní vlády vyjadril, že minister financií Igor Matovič má plány napríklad zvýšiť DPH na 25 percent alebo násobne zvýšiť daň z nehnuteľností. SaS podľa Sulíka so zvyšovaním daní zásadne nesúhlasí.Pre stranu SaS je podľa neho zvyšovanie daní "červenou líniou". Strana Za ľudí podľa jej predsedníčky Veroniky Remišovej zvýšenie DPH zo súčasných 20 na 25 percent nepodporí.