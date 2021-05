Vyššie dane z nehnuteľností nie sú nevyhnutnosť, peniaze by mohla priniesť reforma katastra

Problémom je rozdrobenosť pozemkov

V katastri nehnuteľností je neporiadok

28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko čaká v najbližších rokoch pravdepodobne zvyšovanie sadzieb majetkových daní. Ekonómovia hovoria o potrebe vyrovnať deficity, ktoré spôsobila pandemická kríza. Zvyšovanie daní z nehnuteľností však nemusí byť nevyhnutné.Dodatočné zdroje môže priniesť napríklad aj reforma katastra nehnuteľností. V Podnikateľskom podcaste od A po ZZZ to uviedol generálny sekretár Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie Matej Vagač.„Analýzy hovoria, že rozdiel objektov v skutočnosti a tých, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, predstavuje 20 - 30 percent potenciálnych nesúladov. Finančná hodnota potenciálnych nesúladov vo výmerách môže tvoriť až okolo 50 percent z celkového výberu dane zo stavieb v meste či obci. A to nie je málo. My tvrdíme, že netreba začať zvyšovaním daní z nehnuteľností, nebodaj stanovovať cenové mapy, ktoré môžu neúmerne zdvihnúť jednotkové ceny pre občanov,“ zdôraznil Vagač.Na Slovensku sa často používajú mapy, ktoré vznikli pred 100 rokmi a neodzrkadľujú súčasnú situáciu. Problémom je aj vysoká rozdrobenosť pozemkov.„Vysoká rozdrobenosť pozemkového vlastníctva na Slovensku, najmä mimo obcí a miest, generuje nemožnosť efektívne nakladať so svojím vlastníctvom. Priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je 11,1, počet vlastníckych vzťahov je cca 97 miliónov a približne 8 miliónov parciel,“ upozornil Vagač.Preto je podľa Vagača podstatné najskôr urobiť poriadok v katastri nehnuteľností a vtedy sa ukáže, že nie je nevyhnutné zvyšovať dane.„Najskôr sa zmapujú všetky reálne existujúce stavby na území mesta alebo obce. Nájdu sa potenciálne nesúlady, teda stavby, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností. Získa sa prehľad a kontrola nad čiernymi stavbami a následne nad daňami z nehnuteľností. Vyčísli sa predpokladaná hodnota nesúladu vo výbere dane z nehnuteľností a spravia sa nové daňové výmery, ale za pôvodné sadzby,“ vysvetlil Vagač s tým, že táto reforma má podporu u samospráv i vyšších územných celkov.„Stále hľadáme podporu v štátnych inštitúciách. Myslíme si, že túto myšlienku a iniciatívu by si malo osvojiť najmä Ministerstvo financií SR. Práve ono je ten najvyšší článok v štáte pre výber daní. Poslali sme im návrh našej komplexnej pozemkovej reformy a vystupujeme na rôznych fórach, kde upozorňujeme na tento neporiadok v katastri nehnuteľností,“ dodal Vagač.