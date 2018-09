Výstava archívnych dokumentov v Košiciach priblíži dejiny Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Košice 15. septembra (TASR) - Najcennejšie archívne dokumenty, mapujúce viac ako 100 rokov, z minulosti Slovenska bude môcť verejnosť vidieť na výnimočnej výstave v košickej Kunsthalle. Pod názvom Na ceste k slovenskej štátnosti ju slávnostne otvoria v stredu (19.9.), prístupná bude do polovice novembra.Záujemcovia si budú môcť pozrieť viac ako 600 archívnych dokumentov zachytávajúcich dianie, ktoré formovalo súčasnosť Slovenska. Výstavu pripravilo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s archivármi z celej krajiny.uviedol pre TASR riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach Richard Pavlovič.Výstava bude rozdelená do chronologických blokov od slovenského národného obrodenia až po začiatok 21. storočia.priblížil Pavlovič. Zhromaždené dokumenty so sprievodným textom môžu využiť v rámci výkladu aj učitelia dejepisu so študentmi a žiakmi. Vernisáž bude v stredu o 17.00 h.Ministerstvo vnútra zároveň pripravilo v Košiciach trojdňovú vedeckú konferenciu s rovnomenným názvom - Na ceste k slovenskej štátnosti. Začne sa v utorok (18.9.) v historickej radnici mesta a vystúpia na nej odborníci z oblasti archívnictva, histórie a politológie vrátane hostí z Českej republiky. Obe podujatia sa konajú pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, 50. výročia obrodného procesu a 100. výročia vzniku Československej republiky.