Výstava Krajina víťazov putuje po Slovensku. Najsilnejšie fotografie športovcov môžete aktuálne vidieť v Košiciach

28.7.2021 (Webnoviny.sk) -Unikátna výstava vznikla v čase pandémie ako podpora slovenského športu. Zapojilo sa do nej 19 významných slovenských a pôvodne bola umiestnená od decembra 2020 na bránach Národného futbalového štadióna v Bratislave. Fotografie, ktoré vyberali mnohé významné osobnosti kultúry a športu, vzbudili veľký záujem aj na sociálnych sieťach a videli ich už aj obyvatelia Rožňavy."Máloktorá oblasť ľudskej činnosti prináša také silné emócie ako šport. Máločo na Slovensku dokázalo v ére našej štátnej samostatnosti tak povzbudiť prejavy vlastenectva a národnej hrdosti ako mimoriadne športové úspechy našich reprezentantov. A v máloktorej oblasti sa Slováci dokázali tak často výrazne presadiť v plnej svetovej konkurencii ako práve v športeuviedol k výstave Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý bol hlavným partnerom.Krajina víťazov zaznamenala mimoriadne pozitívne reakcie aj v online priestore, kde mala cez 700 tisíc vzhliadnutí. "Naozaj nás úprimne tešia reakcie ľudí, aj keď v aktuálnej situácii športujeme s obmedzeniami, je vidieť, že záujem verejností o šport tu je. Veľa fanúšikov sa s nami delí o zážitky, ktoré mali pri jednotlivých podujatiach a fotografie im ich pripomenuli. Dúfame, že aj olympijské hry v Tokiu nám prinesú podobné zážitky, ktoré budeme môcť so zimomriavkami sledovať na podobnej výstave v budúcnosti," prezradila Ivana Tittelová z organizačného tímu."Sme radi, že po veľkom úspechu výstavy v Bratislave ju budeme môcť priniesť obyvateľom i návštevníkom Košíc. Výstava bude voľne dostupná v exteriérových priestoroch Kulturparku – v areáli aj po obvode objektu až do konca leta," dodal Martin Dani, vedúci oddelenia produkcie podujatí.Informačný servis