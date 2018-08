Výstava múzea v Hlohovci mapuje Slovensko v dejinách Československa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Hlohovec 27. augusta (TASR) - Vlastivedné múzeum v Hlohovci sprístupnilo fotodokumentačnú výstavu Obraz Slovenska v dejinách Československa s podtitulom 100. výročie vzniku Československej republiky a československé osmičky 1918 - 2018.Prezentácia dobových fotografií na 14 paneloch je obohatená o trojrozmerné exponáty, viažuce sa k jednotlivým etapám dejín Československa. "Naša výstava mapuje hlavné obdobia dejín Československej republiky so zreteľom na Slovensko. Je rozdelená do viacerých tematických blokov, ktoré zdôrazňujú význam číslovky osem v našich dejinách," informoval riaditeľ múzea Jozef Urminský.Jednotlivé tematické bloky dokumentujú vznik Československej republiky, obdobie medzi dvoma svetovými vojnami, rozpad republiky v roku 1938 i protifašistický odboj a obnovenie Československa. "Povojnová história je zdokumentovaná na paneloch venujúcich sa obdobiu od februára 1948 po august 1968, obdobiu normalizácie, ako aj udalostiam v novembri 1989, ktoré vyvrcholili rozpadom česko-slovenskej federácie v roku 1992," dodal Urminský. Samostatný tematický blok približuje osobnosti prezidentov Československa od jeho vzniku v roku 1918 až po rozpad. Posledné dva fotodokumentačné panely sú venované všetkým papierovým platidlám používaným počas existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov.Výstava, ktorú si možno do konca septembra pozrieť vo výstavných priestoroch múzea vo františkánskom kláštore, je doplnená aj dobovou tlačou i ďalšími predmetmi, viažucimi sa k dejinám Československa. Podľa Urminského je koncipovaná tak, aby návštevník získal všeobecný prehľad o hlavných udalostiach viažucich sa k Československej republike, významného štátneho útvaru v srdci Európy v 20. storočí.