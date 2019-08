Výstava o odboji a Trnavskej posádke potrvá až do budúceho septembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 31. augusta (TASR) – Výstavu k 75. výročiu vyhlásenia Slovenského národného povstania s názvom Padli, aby sme my žili a podtitulom Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku si bude možné pozrieť v Západoslovenskom múzeu v Trnave až do 30. septembra 2020. Je zameraná na odboj v danom regióne, úlohu Trnavskej posádky a jej účinkovanie v centre diania SNP, partizánske boje a ich úlohu pri oslobodzovaní.Autorkou výstavy je historička múzea Lucia Duchoňová. "povedala pre TASR. Preto do výstavy zahrnula aj ďalšie súvisiace dejinné udalosti. Výstava začína odbojovou činnosťou civilného obyvateľstva po zakázaní politických strán, ku ktorej sa neskôr pridávali aj vojaci.uviedla historička.Z Trnavy do SNP odišlo 30. augusta 1944 okolo 3500 prezenčne slúžiacich vojakov, záložníkov a zmobilizovaných dobrovoľníkov. Trnavská posádka bola jedinou zo západného Slovenska, spolu s letcami z Piešťan, ktorá takto zareagovala na meniacu sa situáciu na vojnovej mape. Okrem dokumentačných materiálov a autentických fotografií sú vystavené uniformy, zbrane a munícia zo zbierkového fondu Západoslovenského múzea a ďalších múzeí v Trnavskom kraji. Pri príprave výstavy spolupracoval aj Klub vojenskej histórie Trnavská posádka.