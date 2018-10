Výstava Objektívom v čase vracia Košičanov do minulosti

Ilustračné foto. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Košice 14. októbra (TASR) – Netradičné pohľady na mesto Košice, v ktorých sa mieša súčasnosť a minulosť, ponúka najnovšia výstava vo Východoslovenskom múzeu (VSM) s názvom Objektívom v čase. Košický fotograf Gabriel Bodnár na nej prezentuje tvorivé fotomontáže súčasných záberov mesta so starými sklenenými negatívmi, fotografiami a pohľadnicami od čias Rakúska-Uhorska až po obdobie socialistického Československa.Návštevníci tak môžu porovnať niekdajšie a dnešné Košice, ich každodenný život a architektúru alebo zaujímavé udalosti.Na záberoch uvidia napríklad Hlavnú ulicu, po ktorej idú československí vojaci v roku 1919 spolu s účastníkmi nedávneho mestského behu. Ďalší pohľad ponúka sovietsky tank z augusta 1968, ako stojí pred súčasným obchodným centrom na Námestí osloboditeľov. Zaujímavé sú aj fotomontáže s dnes už zaniknutými stavbami či Mlynským náhonom.Autor fotografoval mesto z rovnakých miest, ako boli použité zábery z obdobia do roku 1918, prvej Československej republiky a fotografie Gabriela Bodnára st. z rokov 1957–1980.Druhá, súbežne otvorená výstava vo VSM má názov Človek fotografický - Košickí fotografi v medzivojnovom období. Prezentuje činnosť profesionálnych fotografov v Košiciach v rokoch 1918-1938, ich tvorbu, ale aj techniku, ďalej československý klub amatérskych fotografov a úlohu VSM pri rozvoji fotoamatérstva.uviedol pre TASR kurátor výstavy z VSM Dušan Béreš. Snímky sú zo zbierok VSM, fotografické prístroje poskytlo Slovenské technické múzeum (STM).Obe výstavy, pripravené v rámci série podujatí Osmičková jeseň, sú na Námestí Maratónu 2 v Košiciach otvorené do konca februára 2019.