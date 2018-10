Výstava premenila Bratislavský hrad na ruský cársky dvor Peterhof

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. Foto: TASR, Pavel Neubauer Foto: TASR, Pavel Neubauer

Bratislava 18. októbra (TASR) - Multimediálna výstava na Bratislavskom hrade návštevníkom priblíži život na cárskom dvore v Peterhofe, kde pôsobili aj ruskí panovníci Petr I. alebo Katarína II. Medzi 181 vystavenými predmetmi sa podľa organizátorov nájdu také, ktoré takmer neopúšťajú brány Štátneho múzea Peterhof. Verejnosť si ich môže pozrieť od piatka (19.10.) do konca marca 2019.myslí si generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis, ktorý verí, že úspešný príbeh Peterhofského múzea môže byť inšpiráciou aj pre Slovensko.konštatovala ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Ako doplnila riaditeľka Štátneho múzea Peterhof Elena Kalnitskaya, do Bratislavy sa na chvíľu presťahovali nielen vzácne predmety, ale aj experti.povedala s úsmevom.Vystavené sú originálne odevy panovníkov, orientálny porcelán a ďalšie osobné predmety vládcov. Za pozornosť podľa organizátorov stojí napríklad trón Petra II. alebo soška psa Kataríny II. Výstavu s názvom Zlatý vek Peterhofu - od Petra I. po Katarínu II. prináša SNM - Historické múzeum v spolupráci so Štátnym múzeom Peterhof.