Výstava v košickom Štátnom divadle pripomína herectvo J. Adamoviča

Výstava Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič, pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín, ktorú pripravil Divadelný ústav v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach 18. apríla 2019. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Výstava Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič, pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín, ktorú pripravil Divadelný ústav v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach 18. apríla 2019. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. apríla (TASR) – Významného herca, ale aj režiséra a pedagóga Jozefa Adamoviča približuje najnovšia výstava v košickom Štátnom divadle. Pripravil ju Divadelný ústav a koná sa pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín.Vystavené fotografie sú najmä z účinkovania Jozefa Adamoviča v Slovenskom národnom divadle, kde strávil podstatnú časť svojej hereckej kariéry. "uviedol pre TASR autor výstavy Martin Timko.Snahou bolo zachytiť najdôležitejšie línie Adamovičovho predovšetkým divadelného herectva. Úvodný text približuje aj to, že vykonal dôležité poslanie ako divadelný pedagóg a akademický funkcionár. Bol spoluzakladateľom Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako pedagóg na Fakulte dramatických umení. Po príchode do Košíc sa stal vedúcou osobnosťou konzervatória na Exnárovej ulici, ktoré dnes nesie jeho meno. Bol aj umeleckým šéfom košického divadla Romathan.Jedinečný herec svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Svoj herecký naturel uplatnil aj vo viacerých slovenských a českých filmoch, v povedomí je najmä jeho hlavná úloha v seriáli Vivat Beňovský! (1971). Zomrel 2. augusta 2013 vo veku 74 rokov.Výstava Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič je vo foyer historickej budovy Štátneho divadla do 13. mája. Súčasťou spomienkového večera na hercovu počesť v nedeľu 14. apríla bol slávnostný koncert, ktorý pripravilo košické Konzervatórium Jozefa Adamoviča.