Výstava v NBS o Povstaní je rozšírená o výstavu fotografií TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) – Výstavu Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP rozšírila Národná banka Slovenska (NBS) v pondelok o výstavu fotografií Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) a Múzea SNP v Banskej Bystrici pod názvom Vstali z popola. Médiá o tom informovala NBS.Návštevníci výstavy majú príležitosť pozrieť si originály archívnych dokumentov uložených v archíve NBS. Vystavené dokumenty približujú činnosť Slovenskej národnej banky v rokoch 1939 – 1945, evakuáciu slovenského menového zlata do Švajčiarska a Sovietskeho zväzu, financovanie povstaleckej armády, štátnych úradov a priemyselných podnikov a dokresľujú príbehy neznámych hrdinov, zamestnancov Slovenskej národnej banky zapojených do povstania.uviedol guvernér NBS Peter Kažimír.Výstava Vstali z popola zachytáva osud slovenských obcí, ktoré zaplatili krutú daň za to, že sa ich obyvatelia počas druhej svetovej vojny postavili na odpor voči fašizmu. Dobové fotografie z archívu múzea SNP zachytávajú zničené obce po fašistických represáliách alebo po prechode frontu. Sú dôkazom zverstiev a skazy, ktorých sa okupanti a domáci kolaboranti dopúšťali na civilnom obyvateľstve.povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala. Výstavy sú prístupné do 18. októbra.