Výstava v prievidzskom múzeu približuje jednu z krajín Afriky

Prievidza 14. septembra (TASR)- Do jednej z vnútrozemských krajín "čierneho kontinentu" prenesie návštevníkov aktuálna výstava Spomienky na Zambiu v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Prírodu, život, krásy a čaro tejto časti sveta budú môcť spoznať prostredníctvom spomienok veterinára Milana Jeřábka."Zbierka v podstate približuje exotický cudzokrajný svet, pre nás veľakrát zahalený tajomstvom, a vypĺňa jedno čierne miesto na múzejnej scéne. Po rozdelení republiky Náprstkovo múzeum zostalo v Čechách a my si môžeme takéto zbierky pozrieť najbližšie vo Viedni. Na Slovensku takéto špecializované múzeum na prezentáciu kultúry cudzích alebo mimoeurópskych krajín v súčasnosti totiž neexistuje," uviedla pre TASR riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi Iveta Géczyová.Na výstave nájdu návštevníci predmety zo zbierky lekára Jeřábka, ktorý pochádza z Prahy, kde aj prežil svoje detstvo. Vyštudoval zverolekárstvo a jeho snom bolo dostať sa za hranice. "Zhodou okolností sa mu po dlhom boji podarilo dostať do Zambie, kde vycestoval pôvodne iba na tri roky. Následne tam prišla aj jeho manželka a jeho pobyt sa tam predĺžil až na obdobie desať rokov. Čulý jazykovo vybavený pán dokáže farbisto opísať, ako trávil svoje dni pri záchrane zvierat, ako jedol hmyz, veľakrát pomáhal i samotnému obyvateľstvu," priblížila ďalej riaditeľka múzea.Okrem bežného pohľadu do každodenného života rodín zo Zambie sa podľa nej na výstave dajú nájsť veci, ktoré tvorili súčasť tamojšieho života. "Od stolovania cez odievanie, ale aj zábavu, keďže veľkú skupinu tvoria predmety dotvárajúce hudobný život. Či už sú to bubny alebo rôzne hrkotajúce nástroje, ktoré boli i obranným prostriedkom, pretože obyvatelia Zambie ich nosili bežne priviazané na nohách. Hneď ako sa vybrali do buše, bola to prvá obrana, aby na nich nezaútočili divé zvieratá," doplnila. Návštevníci nájdu na výstave i predmety používané na transport či veci z ebenu a slonoviny. Lákadlom sú aj tie dokumentujúce zvieratá Zambie, koža leoparda či hada, ktorá dosahuje až päť metrov.Nové výstavné podujatie si bude môcť verejnosť pozrieť v priestoroch múzea do 21. októbra.