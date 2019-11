Výstava v SNM predstavuje osobnosť a dielo Michala Milana Harminca

Snímka z otvorenia výstavy venovanej dielu jednému z najaktívnejších slovenských architektov Michalovi Milanovi Harmincovi v Slovenskom národnom múzeu 20. novembra 2019 v Bratislave. Expozícia s názvom Staviteľ múzeí predstavuje Harminca ako všestraného architekta, ktorý na Slovensku v rokoch 1902 - 1951 naprojektoval viac ako 170 budov. Foto: TASR Snímka z otvorenia výstavy venovanej dielu jednému z najaktívnejších slovenských architektov Michalovi Milanovi Harmincovi v Slovenskom národnom múzeu 20. novembra 2019 v Bratislave. Expozícia s názvom Staviteľ múzeí predstavuje Harminca ako všestraného architekta, ktorý na Slovensku v rokoch 1902 - 1951 naprojektoval viac ako 170 budov. Foto: TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) otvorilo v stredu výstavu Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc pri príležitosti 150. výročia narodenia a 55. výročia smrti pozoruhodnej osobnosti M. M. Harminca (1869 - 1964), staviteľa a architekta, ktorý počas svojho života zrealizoval viac ako 300 obytných, sakrálnych, verejných a priemyselných budov na Slovensku, v Srbsku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine.Výstava je predovšetkým poctou mužovi, ktorý sa do dejín SNM zapísal najmä ako projektant a staviteľ troch jeho účelových budov v Martine a Bratislave. Harminc je považovaný za architekta v širšom stredoeurópskom priestore, ako aj predstaviteľa tzv. prvej generácie slovenských architektov.Vo svojej tvorbe prešiel od eklekticizmu konca 19. storočia, cez secesiu až po modernu a funkcionalizmus 20. storočia, pričom si vytvoril vlastný architektonický rukopis."Treba si ho zapamätať ako veľmi prispôsobivého tvorcu, ktorý dokázal vždy prijímať výzvy doby a tvoriť kvalitnú architektúru," doplnila Jana Pohaničová z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Tá spolupracovala na výstave, ktorú dopĺňajú modely Harmincových stavieb z dielne jej študentov.Výstava, rozdelená do viacerých častí, prostredníctvom zbierkových predmetov v správe múzeí a galérií na Slovensku i v Českej republike dokumentuje najdôležitejšie míľniky v živote architekta i jeho tvorby. Jej návštevníci sa môžu zoznámiť s osobnosťou Harminca a jeho začiatkom v oblasti architektúry na Dolnej zemi, kde sa narodil v meste Kulpín.Znalosti v projektovaní stavebných konštrukcií ďalej rozvíjal v ateliéroch budapeštianskych architektov a neskôr vo vlastných stavebných kanceláriách. Prvú si založil v Budapešti, ale od roku 1916 už pôsobil na území Slovenska. Spočiatku v Liptovskom Mikuláši, v Novom Smokovci a od roku 1922 až do svojej smrti žil a tvoril v Bratislave.Nosná časť výstavy sa však venuje múzejným budovám SNM, ktoré Harminc vytvoril, súčasťou sú tiež prvé expozície múzeí."V tretej miestnosti sme venovali priestor ostatnej architektonickej tvorbe, ktorá je typologicky a štýlovo veľmi rozmanitá, nachádzajú sa tu verejné stavby ako sanatóriá, nemocnice, hotely, banky, ale aj sakrálne stavby. Sprístupňujeme tieto objekty archívnymi dokumentmi, prvými návrhmi a modelmi študentov architektúry," priblížila pre TASR Elena Machajdíková z Archívu SNM.Po prvý raz sú verejnosti prístupné aj viaceré archívne dokumenty, ktoré neboli doteraz vystavované, zbierkové predmety, modely a mobiliár z múzejných budov v Martine a Bratislave, vrátane fragmentov zariadenia Kaviarne Múzeum v Bratislave."Archívu SNM sa podarilo získať časť osobnej pozostalosti, z ktorej je vystavených viacero dokumentov ako osobné doklady, fotografie z osobného, rodinného života," uviedol pre TASR Robert Maretta, spoluautor výstavy. Jej návštevníci si môžu pozrieť aj Harmincov príložník, s ktorým pracoval celý život, či fragmenty kľučiek alebo vzorky vitrážových okien.Súčasťou vernisáže bolo aj slávnostné uvedenie pamätného listu – litografie s názvom Hommage á M. M. Harminc z dielne výtvarníka Arnolda Fekeho. Tú si okrem autorov výstavy odniesla aj architektova vnučka Daniela Harmincová.Výstava potrvá do 31. mája 2020, inštalovaná je v troch miestnostiach sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží v Bratislave.