Výstavba D4 a R7 je v súlade so všetkými normami, tvrdí stavebník

Ilustračná snímka.. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 16. mája (TASR) – Výstavba bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, je striktne v súlade so všetkými platnými slovenskými a medzinárodnými normami, smernicami, právnymi požiadavkami a koncesnou zmluvou. Pre TASR to uviedol Juan José Bregel - generálny manažér spoločnosti D4R7 Construction, zodpovednej za výstavbu obchvatu. So závermi testov zeminy zo stavby, ktoré vo štvrtok zverejnilo ministerstvo dopravy, zásadne nesúhlasí.Bregel uviedol, že sa vo štvrtok stretli s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd) a obe strany sa zhodli, že pri výstavbe neprišlo ku kontaminácii.povedal Bregel. Deklaruje, že v najbližších týždňoch to chcú objasniť na technických stretnutiach s odborníkmi z ministerstva dopravy.podotkol generálny manažér.Ministerstvo dopravy vo štvrtok TASR informovalo o tom, že testy zeminy v násypoch vznikajúceho bratislavského nultého obchvatu zatiaľ nepotvrdili kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. Analýza však preukázala použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi. Aby bolo možné tieto výsledky definitívne potvrdiť a určiť rozsah problému, je podľa rezortu nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy. Začne sa s nimi v piatok (17. 5.).povedal Érsek. Okrem podrobnejších testov iniciuje rezort dopravy aj kontroly Inšpekcie ministerstva životného prostredia a Štátneho stavebného dozoru a chce úzko spolupracovať s políciou, ktorá sa týmito podozreniami tiež zaoberá. Po dokončení dodatočných testov bude podľa ministerstva možné zverejniť hodnotiacu správu.Rezort dopravy odobral pred niekoľkými týždňami zo stavby D4 a R7 vlastné kontrolné vzorky pôdy, a to pre podozrenia, že sa na stavbu používa kontaminovaná zemina alebo stavebný odpad.Polícia totiž koncom marca zasahovala na viacerých miestach Bratislavského kraja a dôvodom bola environmentálna trestná činnosť. Súvisieť mala práve s podozreniami, že sa na stavbu D4 a R7 používa kontaminovaná zemina alebo stavebný odpad. Polícia v apríli pre TASR priblížila, že v tomto prípade sa vedie trestné stíhanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. V marci polícia informovala o tom, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednej fyzickej osobe M. J. H. a jednej právnickej osobe, bratislavskej spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v stavebníctve, z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia.