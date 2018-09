Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. septembra (TASR) - Výstavba domov v USA vzrástla v auguste viac, než sa očakávalo. To je pozitívny signál pre trh s bývaním, ktorý sa doteraz vyvíjal slabšie než zvyšok ekonomiky z dôvodu zvyšovania úročenia hypotekárnych úverov.Začatá výstavba na sezónne upravenej báze v auguste vyskočila o 9,2 % a jej na celý rok prepočítané tempo dosiahlo 1,282 milióna domov po 1,174 milióna v júli, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali so zvýšením len o 5,7 a so zrýchlením na celý rok prepočítaného tempa na 1,235 milióna domov.Motorom zrýchlenia rastu bolo prudké zvýšenie v segmente obytných domov, kde začatá výstavba stúpla o 29,3 % a jej celoročné tempo v auguste dosiahlo 406.000 po 314.000 domov v júli. Výstava v segmente rodinných domov vzrástla o 1,9 % na 879.000 domov.Správa ministerstva obchodu tiež ukázala, že počet nových stavebných povolení v auguste klesol o 5,7 % a v prepočte na celý rok dosiahol 1,229 milióna.