Výstavba jadrového bloku v Dukovanoch by mohla stáť 160 až 200 mld. Kč

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 16. júna (TASR) – Výstavba nového jadrového bloku v Dukovanoch by mohla reálne stáť 160 až 200 miliárd Kč (6,26 až 7,83 miliardy eur). V programe spravodajského kanálu ČT24 to koncom tohto týždňa uviedla predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť Dana Drábová. Úvahy, že náklady budú vyššie ako 300 miliárd Kč pokladá za nadhodnotené. Predpokladá však, že stavba bude dobre organizovaná, vrátane dobre napísanej zmluvy s dodávateľom. Pokiaľ by sa blok nepostavil, Česko by sa muselo orientovať na plyn a bolo by závislé od vývoja jeho ceny.Prípravu tendra na výstavbu nového bloku brzdí predovšetkým to, že takáto veľká infraštruktúrna investícia je behom na veľmi dlhú trať. A máloktorému súčasnému politikovi sa chce vziať na seba všetky problémy a ťažkosti projektu spojené s jeho začiatkom a priebehom, uviedla Drábová.O stavbu jadrového bloku v Česku sa podľa doterajších informácií zaujíma šesť spoločností, konkrétne ruská štátna firma Rosatom, francúzska EDF, juhokórejská KHNP, čínska China General Nuclear Power, americká Westinghouse a spoločný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea.Zatiaľ sa predpokladá, že sa postaví jeden veľký blok s inštalovaným výkonom 1000 až 1200 megawattov a uzavrie sa opcia na ešte jeden podobný blok. Ak by však dovtedy existovali malé jadrové reaktory, ktoré by mali licenciu a niekde by už fungovali ako elektrárenský zdroj – mohol by sa ďalší rozvoj jadrovej energetiky uberať touto cestou.Plán na možnú stavbu nového jadrového zdroja v ČR už niekoľko rokov brzdia nejasnosti o spôsobe jeho financovania.(1 EUR = 25,540 CZK)