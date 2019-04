Výstavba nových domov v USA v marci klesla na takmer 2-ročné minimum

Ilustračná fotografia Foto: TASR – Maroš Černý Foto: TASR – Maroš Černý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. apríla (TASR) - Výstavba nových domov v USA zaznamenala v marci nečakaný pokles na takmer 2-ročné minimum. Najvýraznejšie sa pod to podpísala výstavba rodinných domov. Podľa ekonómov mohli vývoj na trhu čiastočne ovplyvniť mohutné záplavy na stredozápade, čo naznačujú aj údaje z daného regiónu.Ako uviedlo americké ministerstvo obchodu, začatá výstavba zaznamenala v marci pokles o 0,3 % na sezónne upravenú ročnú mieru 1,139 milióna domov. To je najnižšia miera od mája 2017. Ekonómovia, naopak, počítali s tým, že počet začatých stavieb sa zvýši o 5,9 % na 1,230 milióna z pôvodne udávanej výstavby vo februári na úrovni 1,162 milióna domov. Údaj za február bol neskôr revidovaný na 1,142 milióna domov.Celkové údaje ovplyvnila najmä výstavba rodinných domov. V tomto segmente zaznamenal trh pokles o 0,4 %. Výsledky v nemalej miere ovplyvnila situácia na stredozápade, ktorý v marci postihli rozsiahle záplavy. Výstavba sa v tejto oblasti prepadla o 17,6 % na najhoršiu úroveň za viac ako štyri roky.Klesol aj počet vydaných stavebných povolení. Celkovo sa ich počet v marci znížil o 1,7 % na 1,269 milióna. To znamená pokles už tretí mesiac po sebe, pričom je to najnižší počet vydaných stavebných povolení za posledných päť mesiacov.Ešte nepriaznivejšie údaje zverejnilo ministerstvo v prípade stavebných povolení pre rodinné domy. V tejto kategórii klesol ich počet na najnižšiu úroveň za vyše 1,5 roka, čo signalizuje nepriaznivú situáciu na tomto trhu v nasledujúcich mesiacoch.