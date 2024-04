Výstavba obranných štruktúr na všetkých frontoch by mala byť dokončená v priebehu pár mesiacov, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenskyj

7.4.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že výstavba obranných štruktúr na všetkých frontoch by mala byť dokončená „za pár mesiacov". Na niektorých miestach frontu je však už teraz hotových až 98 % prác. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.„Všetko bude hotové za pár mesiacov," povedal Zelenskyj vo vysielaní národnej televízie a poznamenal, že termín dokončenia je zhruba rovnaký pre všetky fronty.„Ale čím bližšie k horúcim miestam, tým rýchlejšie sa všetko stavia".Na otázku, či Ukrajina robí dosť pre efektívnu obranu, prezident odpovedal: „Robíme to, o čo nás armáda žiada. Môže to stačiť? V časoch vojny asi nič také nie je dosť. Ešte to nestačí, preto pracujeme."