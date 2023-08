Výstavba v Šamoríne by podľa SaS mohla ohroziť zdroj pitnej vody, strana sa obrátila na krajskú prokuratúru (video)

Strategický vodárenský zdroj

Okresný úrad nekoná

18.8.2023 (SITA.sk) - Pripravovaná rozsiahla výstavba v blízkosti strategického vodného zdroja v Šamoríne môže ohroziť kvalitnú pitnú vodu. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá sa pre situáciu okolo vodárenského zdroja obrátila s podnetom aj na Krajskú prokuratúru v Bratislave . Vodný zdroj v Šamoríne by mohol podľa SaS vďaka svojej výdatnosti zásobovať prakticky celé Slovensko.„Územie, na ktorom sa nachádza takýto strategický vodárenský zdroj, musí mať jasne vymedzené ochranné pásma. V roku 2021 bolo Okresným úradom Bratislava vyhlásené ochranné pásmo, no odvolali sa proti nemu developeri. Tým vyhovelo ministerstvo životného prostredia , ktoré rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma zrušilo. Cieľom developerov je výstavba rozsiahlych obytných zón na ploche 48 hektárov v tesnej blízkosti vodárenských vrtov. Stavby by vyrástli v ochrannom pásme druhého stupňa,“ povedala na dnešnej tlačovej besede tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová Situáciu môže aspoň čiastočne zvrátiť Okresný úrad Bratislava, ktorý má právo vydať predbežné opatrenie a pozastaviť ním činnosti ohrozujúce vodárenský zdroj.„Neviem, prečo okresný úrad nekoná, keďže envirorezort rozhodnutie zrušil ešte koncom júla. Podala som preto podnet na bratislavskú krajskú prokuratúru pre nečinnosť okresného úradu,“ dodala Zemanová.SaS zároveň spustila aj petíciu s názvom „Stop developerom. Zachráňme pitnú vodu pre celé Slovensko.“ Podľa Zemanovej je určená pre všetkých, ktorým záleží na tom, aby bol tento vzácny a významný zdroj pitnej vody aj naďalej dostatočne chránený.