Výstavbu surferského areálu na Tahiti pre OH 2024 po poškodení koralov pozastavili

Drevená veža

Hostiteľské mesto

7.12.2023 (SITA.sk) - Medzinárodná surferská asociácia (ISA) v stredu privítala rozhodnutie úradov pozastaviť práce na prípravu surferského areálu na Tahiti, kde sa uskutočnia súťaže v tomto športe v rámci budúcoročných olympijských hier v Paríži.Ako referuje web insidethegames.biz, práce boli zastavené po tom, ako boli minulý týždeň poškodené tamojšie koraly. To dokonca viedlo k možnosti, že tichomorský ostrov príde o svoje hostiteľské práva.Poškodenie koralov nastalo počas prípravných prác pred výstavbou novej veže pre rozhodcov, ktorá by nahradila súčasnú drevenú konštrukciu. Organizačný výbor OH 2024 uviedol, že spomenutá drevená veža už približne desať rokov nespĺňa požadované normy.Na Tahiti sa v priebehu OH 2024 bude súťažiť v dedinke Teahupo'o na juhozápadnom pobreží ostrova. Ostrov Tahiti je od hlavného mesta Francúzska vzdialený viac ako 15-tisíc kilometrov a 23 hodín letu.MOV podporil nápad Parížanov napriek preferencii prezidenta tejto organizácie Thomasa Bacha , ktorý vlani vyhlásil, že uprednostňuje, aby sa všetci športovci počas OH 2024 zdržiavali v blízkosti hostiteľského mesta.