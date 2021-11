Vystavili list ruskej cárovnej, ľudí vyzýva na očkovanie proti kiahňam

Ojedinelý list napísaný ruskou cárovnou Katarínou II. Veľkou, v ktorom vyzýva svojich poddaných, aby sa dali zaočkovať proti kiahňam, predstavili v piatok verejnosti v Moskve, informovala tlačová agentúra AFP.





V Nemecku narodená panovníčka v danom liste, datovanom 20. apríla 1787 a adresovanom istému grófovi, uvádza podrobné pokyny úradom na území dnešnej Ukrajiny o tom, ako zorganizovať účinnú očkovaciu kampaň.Aukčný dom MacDougall's, ktorý sa špecializuje na ruské umenie, verejne vystavil daný list a portrét Kataríny II. Veľkej predtým, ako pôjdu tieto artefakty do dražby v Londýne. List a portrét majú odhadovanú hodnotu 1,6 milióna dolárov.Predmety, ktoré sa dosiaľ nachádzali v súkromnej zbierke, budú v Moskve vystavené do 30. novembra, pričom do londýnskej aukcie pôjdu 1. decembra."Jednou z najdôležitejších úloh by malo byť zavedenie očkovania proti kiahňam, ktoré - ako vieme - spôsobujú veľké škody najmä medzi obyčajnými ľuďmi. Takéto očkovanie by malo byť bežné všade," napísala panovníčka grófovi Piotrovi Rumjancevovi.Cárovná ďalej uvádza podrobnosti o tom, ako sprístupniť očkovanie širokej verejnosti vrátane zriadenia dočasného ubytovania v kláštoroch pre tých, ktorí ochorejú po zaštepení.Katarína II. Veľká bola prvou osobou v Rusku, ktorá sa nechala zaočkovať proti kiahňam, píše AFP."Vo svetle súčasnej situácie by sme mali byť na ňu veľmi hrdí," povedala novinárom spoluriaditeľka aukčného domu a expertka na ruské umenie Jekaterina MacDougallová.Cárovná zorganizovala "neskutočnú" propagandistickú kampaň, na motivovanie svojich poddaných, aby sa dali zaočkovať proti kiahňam, ktoré v tej dobe decimovali obyvateľstvo v celej Európe.Ako "veľmi inteligentná žena" však nenariadila povinnú vakcináciu. "Vedela, že ruský ľud by sa proti tomu vzbúril," uviedla MacDougallová.Katarínin list je "unikátny najmä vzhľadom na aktuálnu situáciu, v ktorej sa všetci nachádzame", povedal novinárom ruský historik Oleg Chromov.Katarína, ktorá sa bála úmrtia na kiahne ako mnohí v jej okolí, si nechala pozvať lekára z Anglicka, aby jej podal vakcínu proti tomuto ochoreniu.Chromov však tvrdí, že napriek jej úsiliu presvedčiť Rusov, aby sa nechali zaočkovať, "ľudia boli vystrašení - bolo to pre nich nové a nezvyčajné".Keď v roku 1774 zomrel na kiahne francúzsky kráľ Ľudovít XV., Katarína II. Veľká údajne vyhlásila, že zomrieť na túto chorobu v osvietenskom 18. storočí je "barbarstvo".Katarína II. Veľká bola najdlhšie vládnucou panovníčkou Ruska; na cárskom tróne sedela v rokoch 1762-1796.