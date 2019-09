Výstavné priestory KHB by mali byť zachované

Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Súčasné výstavné priestory Kunsthalle Bratislava (KHB) v Dome umenia na Námestí SNP ostanú zachované aj v prípade plánovanej realizácie Kreatívneho centra Bratislava v tomto objekte. Uistilo o tom Ministerstvo kultúry SR v reakcii na vyjadrenia iniciatívy Stojíme pri kultúre o pochybnostiach, ktoré sprevádza príprava Kreatívneho centra.Zástupcovia platformy zverejnili textovú časť architektonickej štúdie "Kreatívne centrum Bratislava" a v súvislosti s jej obsahom vyjadrujú obavu, že KHB zriadením centra príde približne o 45 percent svojich súčasných, skladových i výstavných priestorov. Rovnako tak upozorňujú, že štúdia naznačuje výrazné zásahy do súčasnej funkcie priestorov budovy a pôvodného architektonického návrhu z roku 1966.Iniciatíva zároveň vyjadruje obavu, či pripomienky, ktoré na neverejnej prezentácii štúdie 17. júla vzniesli dotknuté subjekty k návrhom zásahov, budú do projektu zapracované.Ministerstvo v odpovedi ozrejmilo, že štúdia je zatiaľ len návrh lokalitného programu Kreatívneho centra, ktorého obsahovými partnermi by sa mali stať inštitúcie sídliace v objekte Domu umenia - Ústredie ľudovej umeleckej tvorby (ÚĽUV), KHB i Literárne informačné centrum (LIC).uviedol Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry.dodal.Zapracovaná podľa jeho informácií bola tiež pripomienka zástupcov KHB, aby ostal zachovaný výstavný priestor na prízemí, tzv. Kunsthalle LAB.V prípade zásahov do architektonického diela ide o interiér budovy.dodal zástupca MK.Iniciatíva Stojíme pri kultúre naďalej žiada verejnú prezentáciu projektu pred termínom jeho predloženia - 30. októbra.oznámila iniciatíva.Kreatívne centrum Bratislava má vzniknúť s podporou eurofondov v rámci výzvy Zakladanie kreatívnych centier a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe. Žiadateľom v tejto výzve a koordinátorom projektu Kreatívneho centra Bratislava je NOC.