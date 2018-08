Výstavy Memento a Okupácia 1968 predstavia aj fotografie zo Žiliny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Žilina 18. augusta (TASR) – Atmosféru vstupu spojeneckých vojsk do Československa z 20. na 21. augusta 1968 v Žiline, Prahe a Českej Lípe predstavia výstavy Memento a Okupácia 1968, ktoré sprístupnia 21. augusta v Žiline.Podľa spoluorganizátora výstav Róberta Kaššu uvidia návštevníci fotografie Žilinčanov Josefa Nového, Ivana Kellyho Köhlera a známeho českého hudobníka Jiřího Stivína, ktorý by mal prísť do Žiliny a predstaviť aj svoje hudobné umenie.povedal Kašša.vysvetlil dôvody pripomenutia si udalostí z roku 1968 Kašša.Doplnil, že na výstave predstavia niekoľko desiatok fotiek od rodáka z Česka Josefa Nového, ktorý žil v Žiline.podotkol Kašša.Žilinčan Köhler fotil vstup spojeneckých vojsk do Československa v Českej Lípe ako fotograf galérie a českolipského múzea s autom z okresného výboru komunistickej strany. Do Prahy prišiel s kolegom na motocykli. Fotil kolónu tankov, ktorá zvalcovala autá a električky. Ale aj odvážnych ľudí skákajúcich na tanky, zapaľujúcich nádrže s naftou a ženu, ktorej prešiel po nohe tank.uviedol Köhler, s ktorým TASR uverejní rozhovor v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky v nedeľu 19. augusta.Výstava v žilinskom obchodnom centre potrvá do 4. septembra 2018 a v Galérii Soho do 21. septembra 2018.