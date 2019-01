VÝSTRAHA: Sneženie a poľadovica zasiahne väčšinu regiónov Slovenska

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 26. januára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na tvorbu poľadovice a sneženie. Pre viaceré regióny vydal výstrahu prvého stupňa.Na poľadovicu si podľa meteorológov treba dávať pozor najmä v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a tiež vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja. Výstraha platí od soboty od 18.00 h do nedeľného (27. 1.) obeda.Výstraha pred snežením platí do nedele obeda, a to v okresoch Bratislava, Kežmarok, Poprad a Liptovský Mikuláš.