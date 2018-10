Výstrahu pred dažďom zvýšili v 7 okresoch Banskobystrického kraja

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. októbra (TASR) - V siedmich okresoch Banskobystrického kraja treba počítať s intenzívnejšími prehánkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre ne výstrahu druhého stupňa.Tá sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Podľa meteorológov by na tomto území mohlo spadnúť 50 - 65 mm zrážok.uvádza SHMÚ na svojej webovej stránke.Pre niektoré okresy Trenčianskeho, Žilinského, Prešovského a Košického kraja platí naďalej výstraha prvého stupňa pred dažďom. Spadnúť by mohlo 35 až 50 mm zrážok. Obe výstrahy platia do pondelka (29.10.) do 7.00 h.Do nedeľnej noci platí naďalej výstraha pred silným vetrom vo vyšších polohách nad pásmom lesa. Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 km/h. Týka sa to prevažne niektorých oblastí Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja.SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa pre povodie Dolného a Horného Hrona, Ipľa a Slanej.