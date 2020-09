Vystrčilova cesta na Taiwan je provokácie a urážka jeho kolegov, vyjadril svoj nesúhlas prezident Zeman

Zeman klamal

Vyznamenanie nebude

Donúti ich zaplatiť

6.9.2020 (Webnoviny.sk) - Cesta predsedu českého Senátu Miloša Vystrčila na Taiwan je podľa českého prezidenta Miloša Zemana "chlapčenská provokácia" a urážka jeho kolegov, ústavných činiteľov, ktorí mu ju neodporúčali.Vyhlásil to v rozhovore v televízii Prima, kde v nedeľu diskutovali aj premiér Andrej Babiš a spomínaný predseda hornej komory parlamentu. Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, prezident tiež povedal, že "nevidí dôvod", aby sa Vystrčil naďalej zúčastňoval na poradách ústavných činiteľov.Zeman podľa svojich slov chápe výhrady Číny k Vystrčilovej ceste. Mieni, že to pocítia české firmy, ktoré na čínskom trhu ochotne nahradia nemecké, francúzske a britské spoločnosti. To si naopak nemyslí, Babiš, ktorý bude s vicepremiérom Karlom Havlíčkom a s Vystrčilom hovoriť o ekonomických dôsledkoch jeho cesty.Vystrčil uznal, že mu ústavní činitelia odporučili, aby na Taiwan necestoval. Zeman podľa neho viackrát klamal, okrem iného aj o tom, že predseda Senátu počas cesty Taiwan označil za samostatný štát.Babiš sa na Prime vyjadril, že neodsudzuje, že Vystrčil na Taiwan vycestoval. Neskôr ale povedal, že ako prvý český ústavný činiteľ porušil to, že zahraničná politika Česka rešpektuje princíp jednej Číny.Babišovi podľa jeho slov najviac vadí, že Vystrčil počas návštevy Taiwanu hovoril o kampani Milion chvilek pro demokracii, ktorá organizuje protesty proti súčasnej vláde.Zeman sa na Prime tiež vyjadril, že hoci plánoval vyznamenať zosnulého bývalého predsedu Senátu Jaroslava Kuberu, ktorý tiež chcel vycestovať na Taiwan, neurobí tak. Reagoval tak na Kuberovu vdovu, ktorá sa vyjadrila, že by vyznamenanie od súčasného prezidenta neprevzala.Politici vystúpili na Prime deň po tom, čo sa Vystrčil vrátil z Taiwanu, kde s ním boli aj ďalší senátori či približne 40 podnikateľov. Pred letisko v pražských Kbeloch ho prišlo privítať a poďakovať mu viac ako sto ľudí.Návšteva českej delegácie si vyslúžila ostrú kritiku zo strany Číny, ktorá Taiwan považuje za svoje územie a namieta proti akémukoľvek oficiálnemu kontaktu ostrova s inými štátmi.Čínsky minister zahraničia Wang I napríklad začiatkom týždňa varoval, že čínska vláda nebude nečinne sedieť a nenechá návštevu tak a "určite ich donúti zaplatiť vysokú cenu za ich krátkozraké správanie a politický oportunizmus".