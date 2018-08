Výstredný americký milionár Dan Bilzerian vstúpil do arménskej armády

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. augusta (TASR) - Američan Dan Bilzerian, ktorý sa preslávil svojimi neobvyklými príspevkami na sociálnej sieti Instagram, vstúpil v pondelok do arménskej armády.Milionár a playboy s arménskym pôvodom pricestoval do tejto krajiny, dostal jej občianstvo a vstúpil do armády. Všetko stihol za jeden deň, informovala štátna tlačová agentúra Armenpress.Jeho brat Adam Bilzerian, profesionálny hráč pokru, taktiež dostal arménske občianstvo.Dan Bilzerian, dobrodruh, milovník zbraní a kulturista s hustou hnedou bradou a svalnatou postavou, by mal podľa očakávania pobudnúť v krajine niekoľko dní predtým, ako odcestuje do Thajska. V správe sa neuvádza, akú úlohu bude mať v arménskej armáde.Agentúra DPA pripomína, že Arménsko je už celé desaťročia zapletené do konfliktu so susedným Azerbajdžanom o sporný región Náhorný Karabach. Oblasť s rozlohou približne 4500 štvorcových kilometrov patrí prevažne moslimskému Azerbajdžanu, ale ovládajú ho kresťanskí arménski separatisti.