Výťah na Moste SNP si vyžaduje generálnu opravu, potvrdila kontrola

Bratislava 23. septembra (TASR) - Šikmý rýchlovýťah v pilieri bratislavského Mosta SNP si vyžaduje generálnu opravu. Potvrdila to jeho kontrola. Tá napríklad ukázala, že sú opotrebované vlečné káble, v kabíne nie je dostatočná intenzita hlavného osvetlenia, skorodovaný je horný strop kabíny a že ochranné zábradlie na kabíne nezodpovedá súčasným bezpečnostným štandardom. Vyplýva to z dokumentov, o ktorých budú vo štvrtok (26. 9.) rokovať bratislavskí mestskí poslanci.Firma Zemegula, ktorá na Moste SNP prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku UFO a objednala si kontrolu stavu výťahu, vyčíslila generálnu opravu maximálne na 124.836 eur. Keďže má s hlavným mestom uzatvorenú nájomnú zmluvu na prevádzkovanie vyhliadkovej reštaurácie, vyhliadkovej terasy či na komunikačné a obslužné plochy, žiada ku kontraktu uzavrieť nový dodatok. Cieľom je do výšky nájomného započítať investície vynaložené na generálnu opravu šikmého rýchlovýťahu.píše bratislavská samospráva v dôvodovej správe. Firma sa zároveň zaväzuje v období piatich rokov po modernizácii realizovať bežnú údržbu a prípadné opravy aj väčšieho charakteru na vlastné náklady. O tom, či bude tento dodatok k zmluve zo strany magistrátu podpísaný, rozhodnú vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci.V súvislosti s Mostom SNP sa od minulého roka skloňuje aj stavba na petržalskom brehu Dunaja, ktorú realizovala spoločnosť Zemegula. Tá minulý rok na nástupnom priestore do reštaurácie UFO realizovala časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári 2018 stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác. "uviedol na jar 2019 petržalský miestny úrad.Stavebník totiž minulý rok odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na Most SNP (na petržalskej strane) vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu. Podľa úradu však tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil a ani nepožiadal o ich povolenie. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a doteraz sa čaká na konečné rozhodnutie úradov.Na petržalskej strane pod Mostom SNP sa tak v súčasnosti nachádza rozostavaný dreveno-kovový skelet. "povedal tento rok v auguste pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Mesto však priznáva, že na druhej strane sú tu aj záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy, ktoré predpokladajú isté využitie tohto priestoru.podotkol Bubla. Firma Zemegula na otázky TASR k stavbe doteraz nereagovala.