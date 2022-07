Vytrvalosť a poctivá práca z nás robí hrdý a úspešný národ, vyhlásila Remišová

17.7.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová sa domnieva, že jedným z kľúčových úspechov slovenského národa je, že sa koncom 90. rokov dokázal vymaniť spod vplyvu politikov, ktorí účelovo rozdúchavali národnostné vášne a hnali krajinu na okraj slobodnej a demokratickej Európy. Uviedla to v tlačovej správe strana Za ľudí v súvislosti s nedeľňajším 30. výročím prijatia deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky.„Nie vyhlásením a pálením vatier si slovenský národ vydobyl zvrchovanosť, ale tým, ako sme sa prihlásili k hodnotám demokracie, slobody, ľudských práv a spravodlivosti a dokázali ich napĺňať. Až vďaka tomu sme sa úspešne začlenili do vyspelej Európy a dnes sme hrdým, sebavedomým a úspešným národom v srdci Európy, ktorému záleží na dobrých vzťahoch so svojimi susedmi a spojencami," uviedla Remišová.