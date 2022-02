Výtržnosti detí z Moldavy nad Bodvou neostali nepovšimnuté, vyžiadali si zásah prokuratúry

Prijatie výchovného opatrenia

Poradenské služby

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Od apríla 2021 bolo v Moldave nad Bodvou v okrese Košice - okolie zaevidovaných 48 prípadov, pri ktorých si deti krátili čas hádzaním kameňov a skál do vozidiel prechádzajúcich okolo miestnej osady.Ako informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan, zaznamenané prípady sa tiež týkali pokladania rôznych predmetov na vozovku za účelom skomplikovania jazdy vodičom. Krajská prokuratúra Košice podľa hovorcu po získaní informácií o protiprávnom konaní okamžite zabezpečila komplexné prešetrenie daného stavu.„Kládli sme dôraz najmä na to, aby v prípade opakovaného páchania inak trestných činov maloletou osobou, bolo za účelom jej nápravy prijaté výchovné opatrenie, či už v podobe napomenutia, dohľadu nad výchovou maloletého a jeho zákonných zástupcov alebo v najzávažnejších prípadoch aj jeho náprava umiestnením v reedukačnom centre, respektíve zverenie do náhradnej starostlivosti,“ uviedla v tejto súvislosti námestníčka krajského prokurátora v Košiciach Jana Albertová.Na základe iniciatívy prokuratúry boli podľa nej v spolupráci s mestom, políciou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - okolie prijaté viaceré opatrenia. Tie spočívali napríklad vo vyčlenení pevných stanovísk pracovníkov mestskej poriadkovej služby a zabezpečení pravidelných hliadok zo strany mestskej polície v inkriminovanom úseku.„Nasledovali tiež prednášky pre prácu v komunitách a základných školách zamerané na protiprávne konania, postihy za ich páchanie a dôsledné vysvetľovanie neplnoletým osobám následky ich protiprávneho konania,“ povedala Albertová. Doplnila, že k dispozícii boli aj poradenské služby zo strany pracovníkov komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov formou návštev.V rámci nich pracovníci rodičov upozorňovali na vážnosť problému a tiež ich oboznámili s možnými trestnoprávnymi následkami. V neposlednom rade boli podľa prokuratúry vykonané sociálne šetrenia v prirodzenom prostredí detí a preverovaná starostlivosť o ich výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin. „V rámci osobného rozhovoru boli rodičia upozornení aj na možné dôsledky, vyplývajúce z páchania protiprávnej činnosti ich detí. Rovnako za ich prítomnosti bol vykonaný výchovný pohovor s deťmi," dodala Albertová.