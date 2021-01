Výtržnosti v Kapitole majú ďalší obeť. Zomrel policajt, ktorý zasahoval voči demonštrantom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia amerického Kapitolu oznámila, že po zásahu pri stredajších nepokojoch zomrel jeden z jej policajtov. Brian D. Sicknick vo štvrtok podľahol zraneniam, ktoré utrpel vo výkone služby, keď sa dostal do fyzického stretu s demonštrantmi, uvádza vo vyhlásení.Sicknick zasahoval, keď priaznivci dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa vtrhli do Kapitolu, keď Kongres rátal hlasy Zboru voliteľov, aby potvrdil víťazstvo novozvoleného prezidenta Joea Bidena . Keď sa potom vrátil do kancelárie, skolaboval. Previezli ho do nemocnice a tam neskôr zomrel.Úmrtie policajta budú vyšetrovať Metropolitná polícia, kapitolská polícia, pre ktorú pracoval od roku 2008, aj federálne orgány.Okrem policajta si nepokoje vyžiadali ďalších štyroch mŕtvych. Prvou obeťou násilnej okupácie budovy bola žena, ktorú zastrelili policajti. Ďalšie tri osoby - jedna žena a dvaja muži, podľahli iným zdravotným problémom.