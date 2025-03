Výtvarná a kultúrna obec spustila pred SNG štafetový protest – FOTO

Symbol odporu

Odstúpenie ministerky kultúry





SNG je bez riadneho štatutára od začiatku minuloročného augusta, keď ministerka kultúry odvolala z pozície riaditeľky



Predošlé výberové konanie, ktoré sa konalo 19. februára, vyhlásil rezort kultúry SR za neplatné, dôvodom bolo zistenie konfliktu záujmov u jedného z členov výberovej komisie. Konflikt záujmov bol u člena výberovej komisie zistený ministerstvom po samotnom výberovom konaní. MK SR zakrátko vyhlásilo nové výberové konanie.



SNG je bez riadneho štatutára od začiatku minuloročného augusta, keď ministerka kultúry odvolala z pozície riaditeľky Alexandru Kusú . V súčasnosti inštitúciu vedie Jaroslav Niňaj . Od odvolania Kusej je v poradí tretím povereným riaditeľom galérie, jeho predchodcami boli Miloš Timko a Anton Bittner Predošlé výberové konanie, ktoré sa konalo 19. februára, vyhlásil rezort kultúry SR za neplatné, dôvodom bolo zistenie konfliktu záujmov u jedného z členov výberovej komisie. Konflikt záujmov bol u člena výberovej komisie zistený ministerstvom po samotnom výberovom konaní. MK SR zakrátko vyhlásilo nové výberové konanie.

16.3.2025 (SITA.sk) - Pred Slovenskou národnou galériou (SNG) beží štafetový protest. Ako informovala platforma Otvorená kultúra! , protest spustila výtvarná a kultúrna obec v reakcii na prístup ministerstva kultúry k výberovému konaniu na post nového šéfa SNG, ktorý by mal zastabilizovať situáciu v inštitúcii.Protest iniciovali vizuálna umelkyňa Ivana Šáteková a vizuálni umelci Erik Šille, András Cséfalvay, Peter Barényi, Jaroslav Kyša, Kristián Németh a Rastislav Sedlačík.„Po vyše siedmich mesiacoch od odvolania riaditeľky Alexandry Kusej a po zlyhaní výberového konania na generálneho riaditeľa*ku sa kultúrna obec rozhodla konať. Štafetový protest je symbolom odporu proti devastácii SNG, ktorá musí ostať miestom kritického myslenia a kultúrneho dialógu,“ uvádza Otvorená kultúra!Protest potrvá až do nového výberového konania na post riaditeľa SNG, teda do 8. apríla. Jeho požiadavkou je najmä transparentné výberové konanie nového riaditeľa SNG, no protestujúci požadujú aj odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) a generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáša Machalu z vedenia ministerstva.Do štafetového protestu sa môže zapojiť aj verejnosť, a to vyplnením formulára, ktorý je dostupný na sociálnych sieťach platformy Otvorená kultúra!