Vytvorí Boženík s Dudom a Suslovom slovenské trio v Hellase Verona? Rokovania sú konkrétne, píše taliansky novinár

Boavista má finančné ťažkosti

Hodnota je asi päť miliónov eur

28.1.2024 (SITA.sk) - Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Róbert Boženík by sa mohol stať tretím hráčom spod Tatier v tíme účastníka talianskej Serie A 2023/2024 Hellas Verona Ako na platforme X uviedol známy taliansky novinár špecializujúci sa na transfery Fabrizio Romano , odchod 24-ročného zakončovateľa z portugalskej Boavisty Porto na Apeninský polostrov začína naberať reálne kontúry.„Hellas Verona začína rokovať s Róbertom Boženíkom z Boavisty Porto. Rokovania sú konkrétne. Mohol by byť náhradou za Milana Djuriča, ktorý sa chystá prestúpiť do Monzy,“ napísal Romano.V súvislosti s možným odchodom Boženíka z mužstva súčasného zamestnávateľa sa špekuluje už niekoľko týždňov, keďže podľa správ portugalských médií sa Boavista ocitla vo finančných ťažkostiach.Boženík v tejto sezóne nastúpil za tím z Porta v 21 súťažných stretnutiach, v ktorých zaznamenal deväť presných zásahov.Podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com má momentálne hodnotu zhruba päť miliónov eur.V prípade prestupu do Verony by sa v novom pôsobisku stretol s reprezentačnými spoluhráčmi Ondrejom Dudom