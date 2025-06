Vytvorte si svoj profil ešte dnes: SARIO spustilo portál Find In Slovakia

Firmy si môžu svoj profil kedykoľvek aktualizovať

3.6.2025 (SITA.sk) -povedal Robert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO.Firemné profily sú východiskovo vytvorené na základe verejne dostupných údajov; podnikatelia ich môžu aktualizovať prostredníctvom online formulára a zároveň do profilu pridať propagačné materiály, fotografie či videá, čím zvýšia svoju viditeľnosť a konkurencieschopnosť.Portál aktívne využívajú aj konzultanti agentúry SARIO na efektívnejšiu podporu exportu či zapájania sa slovenských firiem do dodávateľských sietí.Súčasťou platformy sú taktiež aktuálne informácie o podujatiach organizovaných agentúrou SARIO v rámci prebiehajúceho národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov 2 Portál Find In Slovakia vznikol v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý bol financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Hlavným cieľom bolo posilnenie internacionalizačných kapacít malých a stredných podnikov, poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.Informačný servis