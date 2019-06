Využitím vody z vrtu na kúpalisko sa bude Handlová naďalej zaoberať

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Handlová 5. júna (TASR) - Využitie geotermálnej vody z vrtu Jozef na celé tepelné hospodárstvo rekonštruovanej plavárne a budovaného letného kúpaliska v Handlovej by bolo spomedzi troch variantov najdrahšou alternatívou na ich budúcu prevádzku a investičné náklady. Vyplýva to zo stanoviska projektantov, ktoré predložili samospráve. Mesto sa prípadným využitím geotermálnej energie bude naďalej zaoberať, vytvorilo na to špeciálnu komisiu.načrtol vedúci oddelenia výstavby, územného plánu, dopravy a ochrany životného prostredia Mestského úradu v Handlovej Jozef Čaplár.Tretí variant podľa neho hovorí o nevyužití geotermálnej vody s tým, že na účely vonkajšieho letného kúpaliska by sa zhruba 75 percent použitej vody recyklovalo a vracalo naspäť do systému.ozrejmil.Stanovisko projektantov hovorí o tom, že prípadné nevyužitie geotermálnej vody na účely letného kúpaliska je v prvom rade z hľadiska energetického potenciálu, spomenul ďalej Čaplár.dodal.Stanovisko projektantov o vhodnosti využitia geotermálnej vody vrtu RH-1 vzali na vedomie aj handlovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom mája. Zároveň rozhodli o vytvorení komisie, ktorá to bude vyhodnocovať.priblížila primátorka Silvia Grúberová.Prvými závermi komisie sa budú zaoberať vybrané stále komisie pri mestskom zastupiteľstve (MsZ), mestská rada, ako i MsZ.podotkla primátorka. Dočasná komisia by mala rokovať viackrát.Modernizáciu mestskej plavárne Handlová a priľahlého kúpaliska realizuje spoločnosť B.T.I., spol. s r. o., Banská Bystrica za viac ako päť miliónov eur.