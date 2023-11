Využívanie odborných garantov vo verejnom obstarávaní by malo byť dobrovoľné, tvrdí ÚVO

Návrh zmeniť povinné používanie odborných garantov

Právna úprava

Sankčný model

1.11.2023 (SITA.sk) - Povinnú profesionalizáciu verejného obstarávania s využívaním odborných garantov od 31. marca 2024 má nahradiť fakultatívny výber.Verejní obstarávatelia a obstarávatelia by sa tak od tohto termínu mohli rozhodnúť, či konkrétne verejné obstarávanie, napríklad pre jeho významnosť alebo odbornú náročnosť, budú realizovať s odborným garantom. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhuje zmeniť povinné používanie odborných garantov na nezáväzné spolu so zrušením sankcií v novele zákona o verejnom obstarávaní.Predseda tohto úradu Peter Kubovič ju už predložil na medzirezortné pripomienkovanie, trvajúce do 21. novembra.Zmeny by po schválení mali byť účinné dňom vyhlásenia okrem časti o dobrovoľnom využívaní odborných garantov, ktorá má nadobudnúť účinnosť 31. marca 2024.„Koncept fakultatívnosti odborného garanta poskytne verejným obstarávateľom väčšiu mieru flexibility v rozhodovaní na rozdiel od aktuálnej právnej úpravy, ktorá povinne vyžaduje účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky,“ zdôvodnil navrhovanú zmenu pravidiel verejného obstarávania ÚVO.K právnej úprave povinného odborného garanta podľa úradu medzi obstarávateľmi pretrváva už od samého počiatku nesúhlas, dôsledkom čoho je snaha zmeniť obligatórnu podmienku používania odborného garanta vo verejnom obstarávaní na fakultatívnu.Povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie od konca marca 2024 zaviedla rozsiahla novela verejného obstarávania z roku 2021.Odborným garantom na verejné obstarávanie by mala byť fyzická alebo právnická osoba, ktorú ÚVO na základe splnenia zákonom určených predpokladov zapíše do zoznamu odborných garantov.Povinnú profesionalizáciu verejného obstarávania s odbornými garantmi pripravil a v novele presadil tento úrad s bývalým predsedom Miroslavom Hlivákom spolu s vtedajším podpredsedom vlády Štefanom Holým Sme rodina ).Nový predseda ÚVO Peter Kubovič sa po nástupe do funkcie vlani v novembri snažil zmeniť povinné využívanie odborných garantov na nezáväzné.„Zrušenie núteného modelu profesionalizácie so sankčným mechanizmom má širokú podporu odbornej verejnosti, a to tak samotných verejných obstarávateľov, ako aj pracovníkov, ktorí procesy verejného obstarávania zabezpečujú,“ uviedol ÚVO.Sankčný model v súčasnosti existuje len v Maďarsku, ostatné krajiny Európskej únie využívajú rôzne formy dobrovoľných modelov budovania expertnosti a profesionalizácie.„Povinná profesionalizácia verejného obstarávania, ako je upravená v zákone o verejnom obstarávaní, však atraktívnosť verejného obstarávania nezabezpečí, ale práve naopak, prinesie odlev zamestnancov pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania u verejných obstarávateľov a obstarávateľov,“ dodal ÚVO.Na zabránenie tomuto stavu je preto podľa neho nevyhnutné status odborného garanta uvoľniť a postaviť ho na dobrovoľnosti.