Vyvíjajú overovacie testy, ktoré budú komplexnejšie merať vedomosti

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – František Iván Foto: FOTO TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) spolu s odborníkmi zo zahraničia vyvíja overovacie testy, ktoré by mali komplexnejšie merať vedomosti a zručnosti žiakov. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej internetovej stránke.NÚCEM zorganizoval koncom júna workshop pre odborníkov na tvorbu testov so zameraním na matematiku a slovenský jazyk. Zahraničný projektový tím tvoria odborníci na štatistiku a metodiku meraní z Nemecka a Estónska. Počas trvania projektu Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku sa v rokoch 2019 – 2021 uskutočnia v Bratislave štyri workshopy pre tvorcov testov a metodikov na externú evalváciu so zameraním na matematiku a slovenský jazyk a literatúru v základných školách. Prvý workshop bol zameraný na tvorbu testovacieho rámca, teda plánu testu. Kým testy na Slovensku sú normatívnymi (porovnávacími), v Nemecku a aj v Estónsku využívajú takzvané kriteriálne (overovacie) testy.vysvetlila riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Ako doplnila, na Slovensku už nestačí na základe výsledkov testov vedieť, že jeden žiak je úspešnejší ako druhý.doplnila Kanovská.Slovensko chce získať skúsenosti od zahraničných partnerov pri plánovaní inovácií v národných testovaniach v budúcich rokoch. Vzdelávací systém v Estónsku je pre Slovensko z hľadiska hodnotenia žiakov zaujímavý aj v tom, že v školách využíva v čoraz väčšej miere elektronické testovanie.uviedla Gunda Tireová, odborníčka na externú evalváciu a národná projektová manažérka pre meranie PISA z Estónska. Kanovská potvrdila, že Nemecko aj Estónsko sú pre Slovensko veľmi inšpiratívnymi krajinami.uzatvorila Kanovská.Ďalšie tri projektové workshopy sú plánované v období od septembra do mája 2020. V projekte budú vytvorené vzorové kriteriálne testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl. Tie budú následne experimentálne overené na pilotnej vzorke škôl.