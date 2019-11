Vývoj kurzov môže predražiť vianočné nákupy zo zahraničných e-shopov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) – Vývoj kurzov môže tento rok o niečo predražiť vianočné nákupy zo zahraničných e-shopov. Najviac však ľudia prerobia pri nedbanlivosti a nakupovaní cez nedôveryhodné webové stránky. Vyplýva to z analýzy ČSOB, podľa ktorej vývoj výmenných kurzov praje tento rok napríklad nákupom v Maďarsku.Ako priblížila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová, aj štatistiky o platbách kartou potvrdzujú, že v predvianočnom období pravidelne stúpa počet a objem platieb kartou.ozrejmila.Vývoj kurzov za mesiac október 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka naznačuje, že v prípade väčšiny obľúbených krajín môže byť nakupovanie v tamojších e-shopoch menej výhodné ako vlani. V prípade českej koruny euro oslabilo o 0,5 %, v prípade britskej libry o 0,91 % a čínskeho jüanu o 1,3 %. Najvýraznejšie oslabenie nastalo v prípade amerického dolára. Za jedno euro dostanú Slováci o 3,75 % menej ako vlani v októbri. Naopak, ušetria tí, ktorí sa vyberú za nákupmi do Maďarska alebo nakúpia z tamojších e-shopov. Európska mena voči forintu totiž posilnila o 2,4 %.poznamenal hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.Na konečnú úsporu má vplyv aj cenová hladina v daných krajinách.približuje analýza.V predvianočnom období je podľa Jamborovej zvýšený počet reklamácií spojených so zneužitím platobnej karty na nedôveryhodnom webe.zdôraznila Jamborová.