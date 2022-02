Vývoj tlačiarní ide neustále dopredu, poznáte aj ich históriu?

Proces tlače je neustále vyvíjaný a vylepšovaný tak, aby poskytoval užívateľom čo najlepšiu službu. Ako vyzerá história vzniku tlačiarní a kam sa za posledné roky technológie posunula?

Prístroj, ktorý vie kúzla. To, čo vám dnes pripadá úplne bežné a normálne, bolo kedysi skutočným zázrakom. Veď tlačiareň dokáže preniesť dáta z elektronickej podoby na papier či iné médium! Dnes už sa bez tlače väčšina kancelárií a domácností nezaobíde. Ako to celé začalo?

Možno vás to prekvapí, ale história tlače dlho ležala na dne šuplíku. tlačiareň vynašiel a zostrojil ten rovnaký mysliteľ ako počítač. Bol to matematik Charles Gabbage. Hoci zomrel v roku 1871, na základe jeho pôvodných plánov bol v roku 1991 zostrojený funkčný diferenčný stroj a neskôr, v roku 2000, dokonca aj tlačiareň. To je tak trochu dôkaz, že zázrak môže byť po celé roky skrytý na papieri.

Prvá funkčná tlačiareň v podobe, ktorú dobre poznáte, bola zostrojená v roku 1964 japonskou spoločnosťou Seikosha pre účel Olympijských hier v Tokiu. Cieľom bolo uľahčiť usporiadateľom a novinárom prístup k informáciám z časomiery jednotlivých súťaží. Prvý nápad a prístroj boli príčinou vzniku dcérskej spoločnosti Epson, ktorá v roku 1968 predstavila dokonca prvú sériovo vyrábanú tlačiareň - jednalo sa o deväťihličkový tlačový prístroj.

Historické stroje a prvé tlačiarne

Nielen tie ihličkové, za zmienku stoja aj reťazové a bubnové tlačiarne. Fungovali na podobnom princípe, znaky boli teda umiestnené na pohyblivej reťazi alebo otáčavom bubne, pomocou kladiviek sa potom dostávali na papier. Dnes je tomu však celkom inak. Keď preskočíme na modernú tlač, tak za zmienku stoja najmä 3D tlačiarne, ktoré dokážu tlačiť trojrozmerne. Čo bolo predtým nepredstaviteľné, je teraz realitou. Tlačiarne tak dokážu vytlačiť pár topánok, alebo napríklad aj dom. Keď sa potom pozriete na trh bežnej tlače, potom nemožno nespomenúť LED tlačiarne, ktoré k tlači využívajú LED diódy.

Zaujímavosť: Prvá atramentová tlačiareň Canon BJ- 80, s technológiou Bubble Jet sa objavila v predaji v decembri 1985. Hoci išlo a ide pôvodne o výrobcov fotoaparátov, ponúka aj vysoko kvalitné tlačiarne a farby do tlačiarní Canon. Logo spoločnosti vzniklo podľa návrhu Goro Yoshida, zakladateľa. Pôvodný názov znel Kwanon, k premenovaniu došlo až v roku 1935, pôvodný názov a logo niesli budhistický symbol bohyne milosrdenstva. Minimálne užívateľsky sa naplnilo - a milosrdne ľuďom uľahčuje život každý deň.

Kam sa vývoj tlače dostane?

Technológie sa dnes pohybujú vpred takmer raketovou rýchlosťou. Veď už poznáme aj najrýchlejšiu farebnú tlačiareň sveta, ktorou je model HP Officejet Pro X Series. Tá za 7 minút a 18 sekúnd vytlačila 500 farebných potlačených stránok. Vďaka tomu sa v roku 2013 zapísala do Guinessovej knihy rekordov. Vyvíjajú sa ale nielen tlačiarne, ale aj ich náplne, tonery. Dnes už je dokonca možné bezpečne recyklovať originálne tonery, náplne do tlačiarní je možné znovu naplniť alebo znovu použiť, preto niektorí výrobcovia ponúkajú praktický výkup tonerov.

Zaujímavostí zo sveta ekológie a inovácií je určite tiež jedinečná tlačiareň RITI. Namiesto čierneho atramentu je plnená kávou či čajom. Taká tlač je plne funkčný, avšak o dosť lacnejšia a predovšetkým ekologická. Kto vie, možno sa výrobcovia čoskoro vydajú práve týmto smerom. Funkčne, ale s ohľadom na životné prostredie - pretože aj to dnešné technológie umožňujú. Čo ďalšie náš ešte asi čaká?