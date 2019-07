Vývoz áut z Mexika do USA sa v 1. polroku zvýšil o 13%

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 9. júla (TASR) - Vývoz áut z Mexika do USA sa v 1. polovici tohto roka zvýšil medziročne o 13 % na rekordných 1,37 milióna vozidiel. Ukázali to najnovšie údaje mexického združenia automobilového priemyslu.Podľa združenia podiel áut vyrobených v Mexiku na celkovom predaji vozidiel v USA dosiahol v sledovanom období 16,3 %. A to aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump sa na začiatku funkčného obdobia vyhrážal zavedením ciel na dovoz áut zo susednej krajiny.Na ilustráciu, za celý rok 2018 sa do USA doviezlo z Mexika 2,6 milióna vozidiel a ich podiel na americkom automobilovom trhu bol vlani 15 %.Len v júni vyexportovali mexické továrne do USA takmer 250.000 nových áut, osobných aj nákladných, čo predstavovalo nárast o 9,2 % v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka.Tieto čísla potvrdzujú, že výrobcovia automobilov, až na niekoľko výnimiek, ďalej pokračujú v rozširovaní montážnych liniek v Mexiku, napriek tomu, že je tŕňom v oku administratívy prezidenta Trumpa.Začiatkom júna Trump pohrozil zavedením série postupne sa zvyšujúcich ciel, ktoré začnú na úrovni 5 %, na každý výrobok dovážaný z Mexika, pokiaľ tamojšia vláda nepomôže obmedziť počet migrantov prechádzajúcich spoločné hranice. To prinútilo Mexiko, aby podniklo potrebné kroky a Trump od tejto hrozby upustil.Šéfom v automobilovom sektore mohla táto hrozba spôsobiť bolesti hlavy, ale neprinútila ich k žiadnym zmenám. Dodávateľské siete aj montážne linky tak zostávajú aj naďalej v Mexiku.Nemecký výrobca luxusných áut BMW začiatkom júna oficiálne otvoril nový montážny závod v San Luis Potosi, ktorý vyrába obľúbené sedany. Väčšina z nich je určená pre trh v USA.povedal člen predstavenstva BMW Oliver Zipse pre televíziu CNBC.