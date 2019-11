Vývoz piva z Japonska do Južnej Kórey klesol na nulu

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/Martin Baumann Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

Tokio 28. novembra (TASR) - Japonsko minulý mesiac podľa oficiálnych údajov nevyviezlo do Južnej Kórey ani kvapku piva. Dôvodom je kampaň za bojkot jeho produktov v dôsledku historického sporu medzi oboma krajinami, ktorá zasiahla dopyt.Vlani Japonsko exportovalo do Južnej Kórey pivo v hodnote 7,9 miliardy jenov (65,73 milióna eur), čo predstavuje viac ako 60 % exportu jeho pivovarov.Ministerstvo financií v Tokiu však vo štvrtok uviedlo, že v októbri klesol vývoz na nulu. Obe krajiny totiž uviazli v spore o kompenzácie za nútené práce počas koloniálnej vlády v čase druhej svetovej vojny.Už v septembri sa vývoz piva do Kórey znížil medziročne o 99 %, čo uštedrilo tvrdú ranu japonským pivovarom, ako sú Kirin, Asahi a Sapporo. Aj vývoz japonských instantných rezancov do Kórey klesol.Vzťahy medzi oboma krajinami sú napäté po sérii rozsudkov juhokórejského súdu, ktorý nariadil japonským firmám odškodniť obete nútených prác počas brutálnej koloniálnej vlády Japoncov na Kórejskom polostrove v rokoch 1910 - 1945.Japonsko ale trvá na tom, že táto otázka bola vyriešená v rámci dohody o normalizácii vzťahov z roku 1965, ktorá zahŕňala aj veľké reparácie.Historický spor medzi týmito dvoma vyspelými ázijskými ekonomikami sa zmenil na obchodný. Japonsko totiž začiatkom augusta vyškrtlo Južnú Kóreu z tzv. bieleho zoznamu krajín, ktoré môžu využívať zjednodušenú kontrolu vývozu. Južná Kórea následne zaviedla podobné obchodné obmedzenia.(1 EUR = 120,18 JPY)