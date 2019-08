Vývoz rúbaniny z tunela Prešov je v súlade s povoleniami, tvrdí NDS

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava/Prešov 20. augusta (TASR) - Na úpravy lesných ciest rúbaninou z tunela Prešov má zhotoviteľ stavby povolenie mesta Prešov. Rovnako na budovanie násypov stavby na západnom portáli tunela. Všetky práce sú realizované na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu v Prešove, odboru starostlivosti o životné prostredie. V reakcii na utorňajší policajný zásah v prípade envirokriminality, konkrétne neoprávneného nakladania s odpadmi, to pre TASR uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.Ako o tom v utorok informovala polícia na sociálnej sieti, policajti spolu so znalcami vykonávajú od rána obhliadku miesta v súvislosti s navážaním odpadu z výstavby tunela Prešov do mestských lesov Prešov. Do akcie na úseku viac ako 15 kilometrov je nasadených vyše 30 policajtov vrátane rôznej policajnej i znaleckej techniky. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom aktuálneho vyšetrovania.Michalová uviedla, že všetky výsledky skúšok a rozborov vykonané certifikovanými akreditovanými laboratóriami preukazujú environmentálnu bezchybnosť predmetného materiálu.skonštatovala hovorkyňa NDS.Cieľom vývozu rúbaniny z tunela Prešov do mestských lesov je podľa Michalovej skultivovať plochy zarastené náletovými drevinami, ich vyrovnanie a sprístupnenie, a tým vytvorenie podmienok na tvorbu rekreačného priestoru.uviedla Michalová.Situáciou sa podľa hovorcu envirorezortu Tomáša Ferenčáka okamžite začali zaoberať inšpektori životného prostredia a v súčasnosti poskytujú súčinnosť polícii. "" uviedol pre TASR Ferenčák.dodal Ferenčák.