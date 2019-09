Vývoz vzácnych zemín z Číny do USA v auguste vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 25. septembra (TASR) - Vývoz tzv. vzácnych zemín z Číny do USA v auguste vzrástol na najvyššiu úroveň minimálne od roku 2016. Ukázali to v stredu colné údaje. To signalizuje ďalšie hromadenie ich zásob v Spojených štátoch pre obavy, že Peking by mohol obmedziť dodávky v rámci čínsko-amerického obchodného sporu.Podľa údajov čínskej colnej správy vzrástla dodávka vzácnych zemín do USA v auguste o 1,2 % oproti predchádzajúcemu mesiacu približne na 452 ton. Augustový objem dodávok do USA bol zároveň najväčší v histórii colnej databázy siahajúcej do januára 2017.V medziročnom porovnaní sa export vzácnych zemín do Spojených štátov zvýšil o 6,2 %.Od mája, keď čínsky prezident Si Ťin-pching navštívil závod na spracovanie vzácnych zemín, začal ich export do USA stúpať. Za osem mesiacov do konca augusta vzrástli o 23,8 % približne na 2844 ton.Čína je dominantným svetovým producentom vzácnych zemín, ktoré majú široké uplatnenie v moderných prístrojoch, od lekárskych cez vojenské až po spotrebnú elektroniku. Obchodný spor medzi Washingtonom a Pekingom však vyvoláva obavy z obmedzenia dodávok vzácnych zemín do Spojených štátov, hoci zatiaľ neboli oznámené žiadne formálne opatrenia.Zabezpečenie dodávok vzácnych zemín bolo aj témou stretnutia prezidenta USA Donalda Trumpa a austrálskeho premiéra Scotta Morrisona vo Washingtone minulý týždeň.Austrálska spoločnosť Lynas Corp každý rok organizuje samit o vzácnych zeminách v Baotou v čínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko. Tento rok sa konal 20. septembra, ale nebol otvorený pre cudzincov.Celkový vývoz vzácnych zemín z Číny do celého sveta, ktorý môže značne kolísať, dosiahol v auguste podľa colných údajov 4352 ton, čo bolo o 17 % menej ako v júli.