Vývoz zbraní schválených nemeckou vládou prudko vzrástol

Ilustračné foto.

Berlín 27. decembra (TASR) - Po trojročnom poklese dosiahol vývoz zbraní schválený nemeckou vládou v roku 2019 nový rekord. Vyplýva to z odpovedí ministerstva hospodárstva na otázky dvoch poslancov Spolkového snemu zo strany Ľavica (Die Linke), resp. Zelených, ktoré má k dispozícii agentúra DPA.Do 15. decembra schválila spolková vláda vývoz zbraní v hodnote 7,95 miliardy eur, čo je najvyššia suma od roku 2015 (7,86 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2018 to predstavuje nárast o 65 percent.Najrozsiahlejší vývoz zbraní v hodnote 1,77 miliardy eur smeroval do Maďarska. V rebríčku nasledujú Alžírsko (843 miliónov eur), Egypt (802 miliónov eur) a USA (651 miliónov eur).Minister hospodárstva Peter Altmaier (CDU) zdôvodnil opätovný nárast vývozu zbraní dlhou patovou situáciou pri formovaní vlády po voľbách v roku 2017, ktorá spôsobila prerušenie schvaľovacieho procesu.Podiel kontroverzného exportu do takzvaných tretích krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ani NATO alebo sú braté rovnako — napríklad Austrália —, sa v tomto roku znížil z 52,9 na 44,2 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Absolútna hodnota vývozu sa však zvýšila o takmer jednu miliardu eur. Medzi desiatimi najväčšími kupujúcimi je päť takýchto krajín.," uviedol Sevim Dagdelen, odborník na zahraničnú politiku strany Ľavica.