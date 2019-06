Vývoz zbraní v roku 2018 v Nemecku klesol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. júna (TASR) - Predaj zbraní do zahraničia, schválený nemeckou vládou, klesol vlani takmer o štvrtinu. Pokles nastal po zavedení zákazu vývozu, ktorého cieľom je zastaviť dodávky zbraní do Jemenu zmietajúceho sa vo vojne, informovala v stredu agentúra DPA.Celková hodnota zbraní predaných do zahraničia klesla o 22,7 percenta — zo 6,24 miliardy eur v roku 2017 na 4,82 miliardy eur v roku 2018, ako sa uvádza v správe nemeckého kabinetu zverejnenej v stredu.Dodávky zbraní do krajín mimo Európskej únie a NATO tiež klesli, a to o tretinu. Tieto dodávky patrili k najspornejším medzi zbraňami, ktorých exportom Nemecko podporovalo konflikty v zahraničí, ako upozorňovali experti.Nemecká koaličná vláda schválila vlani v marci zákaz predaja zbraní do krajín podieľajúcich sa na konflikte v Jemene, ale umožnila realizáciu existujúcich kontraktov.Tento krok spôsobil spory predovšetkým s Francúzskom a Britániou, s ktorými má Berlín mnoho spoločných projektov na dodávky zbraní, ale zapríčinil aj rozpory v rámci samotného nemeckého kabinetu.Kritici navyše tvrdia, že zákazy sú neúčinné. Údaje, ktoré sa objavili minulý víkend, ukazujú, že obmedzenia vývozu do štátov, zúčastňujúcich sa na vojne v Jemene, sa v roku 2019 nedodržiavali.Od 1. januára do 5. júna bolo ôsmim krajinám — vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) — dodané vojenské vybavenie v hodnote 1,1 miliardy eur. To je takmer toľko, ako za celý rok 2017, teda ešte pred začiatkom platnosti zákazu z marca 2018.Celkové údaje pre rok 2018 boli prvýkrát zverejnené vlani v decembri.