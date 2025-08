Vyžiť zo mzdy je problém pre väčšinu Slovákov, prieskum odhalil tvrdú realitu slovenských domácností

5.8.2025 (SITA.sk) - Podľa prieskumu JobsIndex spoločnosti Alma Career je vyžiť z platu náročné pre dve tretiny zamestnancov a zamestnankýň na Slovensku. Podiel tých, ktorí majú problém vyžiť zo svojho príjmu, stúpol medziročne z 59 na 67 percent.Necelá desatina uvádza veľké problémy, iba pre tri percentá je vychádzanie s príjmom veľmi ľahké. Takmer 9 z 10 pracujúcich s mesačným príjmom pod 800 eur má problém vyžiť zo svojho platu.Prieskum odhalil aj regionálne rozdiely – v Bratislavskom kraji má problém 61 percent pracujúcich, na východe Slovenska až 71 percent. Najväčšie ťažkosti majú nižšie modré goliere a zamestnanci v službách a obchode, najlepšie sú na tom technickí špecialisti a top manažment.Neočakávaný výdavok vo výške 540 eur by si nemohlo dovoliť 29 percent pracujúcich, ďalších 35 percent by ho zvládlo len s problémami. Bez ťažkostí by takýto výdavok zaplatila len tretina zamestnancov. Polovica vysokoškolsky vzdelaných si ho môže dovoliť bez problémov, u stredoškolákov je to tretina, u ľudí so základným vzdelaním len štvrtina. Rozdiely sú aj medzi pohlaviami – 24 percent mužov a 36 percent žien by si neplánovaný výdavok nemohlo dovoliť.