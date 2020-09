Vyžite sa v Slovenských vodách

Kajakovanie

Wakeboarding

Paddleboarding

Nezabúdajte na bezpečnosť

2.9.2020 (Webnoviny.sk) -Kajakovanie vzniklo v ďalekých severských krajinách, kde Eskimáci využívali kajaky na každodennú prepravu a lov. Boli vyrábané z dreva a kostí a ich horná časť bola potiahnutá najčastejšiu tuleňou kožou. Dnešné kajaky sa už vyrábajú hlavne z plastov, gumy a dokonca aj karbónu a kevlaru.Kajakovanie je šport, ktorý dá poriadne zabrať hornej polovici vášho tela a po celom dni pádlovania môžete mať ruky pokryté mozoľmi. Okrem toho, že je to výborné cvičenie, z kajaku môžete objavovať aj krásy Slovenska a slovenských povodí v nových uhloch. Pod taktovkou skúseného inštruktora môžete vyskúšať kajaky na Dunaji, Hrone a mnohých ďalších slovenských riekach.Wakeboarding je šport, ktorý v sebe kombinuje snowboarding, lyžovania a surfovanie. Vznikol v 80-tych rokoch minulého storočia, kedy surferi skúšali jazdiť bez toho, aby potrebovali prirodzené morské vlny. Niektorí jazdili za člnmi, iní za autami, ktoré ich ťahal pozdĺž pobrežia. V súčasnosti sa najpopulárnejším stáva wakeboardovanie na vleku. Tento šport, ktorý nadchne začiatočníkov a dá zabrať aj skúsenejším jazdcom, môžete u nás vyskúšať napríklad v Bratislave alebo v Liptovskom Mikuláši.Paddleboarding je šport, ktorého počiatky siahajú až do 18. storočia, ale populárny začal byť až v druhej polovici minulého storočia na Havaji. Postupne sa presunul z morských vĺn na rieky a jazerá a dnes ho môžete praktizovať skoro kdekoľvek – stačí si len prenajať alebo kúpiť vlastný paddleboard.Pri paddleboardovaní stojíte na doske podobnej klasickému surfu a na pohyb vpred používate dlhé pádlo. Vyžaduje si kombináciu svalov rúk, trupu a nôh. Prvýkrát sa môžete tešiť na poriadnu svalovicu, ale aj na výrazné zlepšenie rovnováhy. Aj preto ho mnohí športovci využívajú ako kondičný tréning.