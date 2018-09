Vyznávač paraglajdingu zahynul v Tirolsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ivan Majerský Foto: TASR/Ivan Majerský

Kössen/Fladnitz 30. septembra (TASR) - Vyznávač paraglajdingu zahynul v nedeľu v okrese Kitzbühel v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko, keď sa z predbežne neznámych príčin zrútil v poludňajších hodinách do vôd rieky Grossache, konkrétne na jej úseku Kössener Ache pri mestečku Kössen.Informovala o tom tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajné zdroje.Podľa nich očití svedkovia videli pád paraglajdistu, ktorého vytiahli z rieky, avšak ani okamžite poskytnutá prvá pomoc už mužovi život nezachránila. Zomrel na mieste nešťastia, ktorého príčiny objasní až prebiehajúce vyšetrovanie.Zatiaľ nie je známa ani identita nešťastníka.Dejiskom ďalšej podobnej nehody s menej tragickými dôsledkami sa popoludní stal Fladnitz an der Teichalm v okrese Weiz na východe spolkovej krajiny Štajersko.Tam sa 48-ročný pilot rogala krátko pred pristátím ocitol v turbulenciách, podľa očitých svedkov stratil kontrolu nad zariadením a zrútil sa na zem z výšky asi desiatich metrov. Po poskytnutí prvej pomoci na mieste nešťastia ho vrtuľníkom záchrannej služby previezli s nešpecifikovanými zraneniami do Krajinskej nemocnice v Grazi.