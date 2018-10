VÝZVA AKO HROM: Nurmagomedov chce bojovať s Mayweatherom

Ruský MMA zápasník Chabib Nurmagomedov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. októbra (TASR) - Šampión v ľahkej váhe MMA Rus Chabib Nurmagomedov vyzval na súboj boxera Floyda Mayweathera. Americký pästiar už síce ukončil aktívnu kariéru, ale proti nezdolanému bojovníkovi organizácie UFC by sa podľa niektorých zahraničných médií mohol postaviť.Nurmagomedov vyzval Mayweathera cez sociálnu sieť.povedal ruský bojovník. Mayweather má v ringu bilanciu 50 zápasov bez prehry a vlani sa v súboji stretol s Írom Conorom McGregorom, ďalšou hviezdou MMA. Tento súboj skončil jednoznačne v prospech Američana.Budúcnosť Nurmagomedova v UFC je však nejasná, pretože po titulovom zápase s McGregorom pred týždňom vyvolal po jeho konci šarvátku. Najskôr preskočil klietku a vyvolal bitku s trénerom súpera Dillonom Danisom. Vzápätí napadli McGregora v oktagone členovia Chabibovho realizačného tímu. UFC im za to udelila doživotný zákaz. Nurmagomedov vyhlásil, že ak UFC bude trvať na treste, skončí v organizácii aj on.