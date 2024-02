Výzva na vyjadrenie záujmu

Rozsah

2.2.2024 (SITA.sk) - Zverejnené dňa 2. novembra 2023 a znovu zverejnené 22. novembra 2023, ako aj 2. februára 2024 na webových stránkach spoločností OMV Petrom, OMV Slovakia a OMV Hungary.Spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL. má záujem uzavrieť zmluvu na dodávku transformátorových staníc, plne vybavených (elektrické zariadenia stredného a nízkeho napätia vrátane zariadení na ochranu pomocou relé, meranie činnej a jalovej elektriny, diaľkové ovládanie siete, ako aj zahrnuté servisné obvody) alebo transformátorov podľa podrobného opisu prác, s cieľom zabezpečenia výstupného výkonu potrebného na napájanie ultrarýchlych elektrických nabíjacích staníc, a to na koridoroch Transeurópskej dopravnej siete TEN-T na existujúcich čerpacích staniciach v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.Súčasná ponuka je realizovaná v rámci projektu s názvom "Accelerate the Central and East European Ultra-Fast Charging", ktorý bol schválený na financovanie z európskych zdrojov prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF) s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva investícií a európskych projektov Rumunska, a ktorý získal súhlas na zmluvu o financovaní s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).Cieľom projektu je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a zároveň umožniť jazdu elektrickými vozidlami na dlhé vzdialenosti. Špecifickým cieľom projektu je obstaranie transformačných staníc na zásobovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá elektrickou energiou. Tie budú prístupné verejnosti s 2 nabíjacími bodmi s minimálnym výkonom 150 kW, pozdĺž siete TEN-T v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku. Viac informácií je k dispozícii na stránke: https://www.omvpetrom.com/en/our-business/low-and-zero-carbon-projects/e-mobility-cef-project Výberové konanie bude rozdelené nasledovne:2. ČASŤ 5 až 7 – transformátorové stanice s napätím 22/0,4 kV a transformátory s výkonom 630-1000 kVA, dodávané do Maďarska nasledovne:3. ČASŤ 8 až 9 – transformátorové stanice s napätím 22/0,42/0,241 kV a transformátory s výkonom 630-1000 kVA, dodávané na Slovensko nasledovne:(*čísla predstavujú plán rozvoja a sú záväzné, môžu sa však vyskytnúť malé odchýlky).Každý účastník výberového konania sa môže uchádzať o jednu alebo viacero častí.Približný počet plánovaných staníc je: 98.Výberové konanie bude ukončené uzavretím zmluvy o dodávke zariadení s jedným alebo viacerými víťazmi konania. Zmluva bude platná najneskôr do 9. novembra 2025.Spoločnosť OMV Petrom Marketing SRL vyzýva oprávnené spoločnosti, aby vyjadrili svoj záujem o poskytnutie vyššie uvedených zariadení. Spoločnosti, ktoré majú záujem, sú povinné poskytnúť informácie preukazujúce potrebné schopnosti a relevantné skúsenosti na realizáciu zákazky:Každý potenciálny spoločný podnik/združenie (joint venture) musí poskytnúť vyššie požadované informácie za všetkých partnerov takéhoto spoločného podnikania.Výber spoločností, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky, sa uskutoční na základe týchto predkvalifikačných kritérií, ktoré sú považované za minimálne požiadavky:Všetky dokumenty predložené na preukázanie splnenia všetkých požiadaviek musia byť v anglickom alebo rumunskom jazyku pre ČASŤ 1 až 4, v anglickom alebo maďarskom jazyku pre ČASŤ 5 až 7 a v anglickom alebo slovenskom jazyku pre ČASŤ 8 až 9.Spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť výberového konania, sú povinné:Spoločnosti, ktoré splnia všetky predkvalifikačné kritériá, dostanú súťažné podklady a budú vyzvané na predloženie ponuky prostredníctvom platformy SAP Ariba, online platformy skupiny OMV na riadenie obstarávania. Pre účasť vo výberovom konaní bude musieť zainteresovaná spoločnosť prijať výzvu na registráciu v SAP Ariba zaslanú OMV Petrom.V prípade, že vaša spoločnosť nie je zaregistrovaná v systéme SAP Ariba, uveďte prosím meno a e-mailovú adresu, aby ste boli pozvaní na registráciu a účasť.Táto výzva na vyjadrenie záujmu je platná do pondelka, 19. februára 2024.Akékoľvek žiadosti o vysvetlenia týkajúce sa obsahu tejto výzvy môžu zainteresované spoločnosti zasielať najneskôr do piatka 16. februára 2024 na e-mailovú adresu crina.tudorie@omv.com Crina TudorieOMV Petrom S.A.Mobil:+4 0730 399 469Emailová adresa: crina.tudorie@omv.com "Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo CINEA (Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie). Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nenesú zodpovednosť."Informačný servis