Výzvou pre Z. Čaputovú bude jej správanie pred voľbami, tvrdí E. Tomáš

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zdraví s ľuďmi po kladení venca k pamätníku Brána slobody a kytice k pamätníku obetiam železnej opony pod hradom Devín 15. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. júna (TASR) – Prvou veľkou výzvou pre Zuzanu Čaputovú ako novú prezidentku SR bude jej správanie v predvolebnej kampani pred parlamentnými voľbami. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Erik Tomáš, ktorý od prezidentky očakáva nadstraníckosť.povedal Tomáš, ktorý ocenil, že Čaputová chce byť prezidentkou všetkých občanov. Zároveň vyjadril nádej, že sa prezidentka bude riadiť vlastným rozumom, a nie svojimi poradcami, ako to podľa Tomáša bolo v prípade Andreja Kisku. Ten podľa neho napriek prvotným deklaráciám stratilPredseda strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban považuje Čaputovú za súčasť novej generácie slovenských politikov, ktorá prináša zmenu v politike, čo podľa jeho slov ukázala prezidentka už vo svojej kampani.uviedol Truban s tým, že Slovensko môže byť na ňu hrdé, pretože sa aj vďaka jej zvoleniu stalo príkladom pre svet. Kiska bol podľa predsedu PS dobrý prezident, ktorý ukázal, že miesto Slovenska je na Západe a v Európe a v dôležitých a ťažkých chvíľach sa dokázal správne zachovať. Truban súčasne vyhlásil, že s Kiskovou stranou chcú spolupracovať.Tomáš si myslí, že aj PS zakladá na rozdelení Slovenska na slušných a neslušných. Pravica a nové strany podľa neho začali vylučovať zo spolupráce niektoré strany.povedal poslanec Smeru-SD. Kritizoval aj plánovanú spoluprácu PS so stranou Andreja Kisku napriek jeho daňovým kauzám a účasť firiem podpredsedu PS Ivana Štefunka v predražených tendroch.povedal Tomáš.Truban oponoval, že nerozdeľujú ľudí podľa slušnosti, politickej ideológie či národnosti.vyhlásil s tým, že ľudí bez ohľadu na pôvod či politickú orientáciu spája to, že ich deti majú zlé školy, nevedia sa dostať do nemocnice, keď im ide o život, a nefunguje spravodlivosť.zdôraznil Truban s tým, že PS nechce spolupracovať so Smerom, pretože nepredstavuje zmenu.